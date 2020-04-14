Украина

Спортивный арбитражный суд в Лозанне обнародовал свое решение.

CAS оставил решение УАФ в силе касательно дисквалификации шестерых футболистов Олимпика, сообщил официальный сайт.

Напомним, что в ноябре 2018 года ассоциация пожизненно отстранила футболистов донецкой команды от футбола. Речь идет о Назаре Единаке, Вадиме Счастливцеве, Владиславе Писковом, Артеме Козловом, Луке Надирадзе и Богдане Степаненко, которые являются воспитанниками этого клуба.

Также 6 июня 2019 года УАФ по результатам рассмотрения дела о манипуляции результатами матчей приняла решение о запрете командам ФК Олимпик U-19 и U-21 участвовать в молодежных соревнованиях.

Отметим, что пять из шести футболистов подали апелляцию в CAS.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.