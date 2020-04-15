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Бывший украинский футболист рассказал о работе с футболистами Динамо.

Бывший полузащитник сборной Украины Виталий Мандзюк, ныне занимающий тренерской деятельностью, поделился мнением о работе во время карантина с такими футболистами киевского Динамо, как Никита Бурда, Николай Шапаренко и Денис Попов.

"Я выкладывал на страницу в Instagram свои тренировки. Некоторые футболисты захотели со мной заниматься, поддерживать физическую форму. Я работаю с Бурдой, Шапаренко, Поповым, вот и Андриевский хочет присоединиться. Занимаемся индивидуально, как позволяют правила карантина".

"Каждый день работаю с Поповым – день силовые упражнения, день на поле, день кардио, каждый день меняем локации, занимаемся с мячами. Работаем без железа, за счет своего собственного веса – я даю упражнения, которые полезны для футбола".

"Сильные стороны игроков Динамо, с которым я работаю? Попов и Бурда — это мощь, сила, борьба. Что касается Коли, то он более творческий футболист. Денис и Никита сильны физически, а Коля своим мышлением, креативом".

Также Мандзюк рассказал о прогрессе Дениса Попова в качестве футболиста, а также о том, какие советы дает своему подопечному.

"Вижу, что появилась сила, координация. Мы не делаем постоянно одни и те же упражнения, таким образом, человек находится в отличной форме. Я с ним общаюсь не только по поводу спорта, мы стали друзьями. Просто я прожил больше, больше опыта. Знаю, как можно взлететь и упасть, что купить, а что нет, назвал ему разные примеры".

"Я сейчас не только ему тренер, а в какой-то степени советник, старший товарищ. Он большой молодец, хочет работать. Денис еще тренировку не закончил, а уже спрашивает, когда следующая. Мне это в нем нравится. Плюс, он мощный, крепкий. Считаю, что при правильном профессиональном подходе у него прекрасное будущее в футболе", — приводит слова Виталия Мандзюка официальный сайт Динамо.

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