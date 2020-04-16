Украина

Португалец настаивает, что текущий сезон должен быть доигран.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился своим мнением относительно того, как следует распорядиться нынешним сезоном.

"Нет никакого смысла начинать новый сезон, не закончив текущий. Закончить нужно, когда это станет возможно. Зачем начинать новый сезон, так и не закончив предыдущий?", — риторически рассуждает португалец в интервью с Radio Noticias TSF.

"Чемпионство – это результат борьбы по итогам количества туров, которое было оговорено в самом начале. Пусть следующий сезон будет более напряженным, можно отказаться от розыгрыша национальных кубков, проводить евротурниры по одному матчу на стадии, что угодно. Однако сейчас одно можно сказать наверняка – следующий сезон не может начаться без завершения текущего".

Ранее сообщалось, что Шахтер в тестовом вещании запустил клубный телеканал.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.