Украина

Швейцарец не исключает вариант возвращения в украинский футбол.

Бывший президент УПЛ Томас Гримм рассказал, что проект луганской Зари мог бы стать для него интересным вызовом.

"Да, мне было бы интересно стать менеджером луганчан, ведь Заря – перспективный клуб. Даже несмотря на то, что их предыдущим менеджером был Сергей Рафаилов, который часто спорил со мной", — рассказал Гримм в интервью телеканалу Футбол.

"Я люблю Украину, ее менталитет, культуру. Это был бы вызов для меня, ведь я вижу потенциал Украины. Впрочем, всерьез я пока не задумывался, смогу ли стать менеджером Зари", — заявил швейцарец.

Должность президента УПЛ Гримм покинул 5 апреля, проработав на этом посту ровно два года. Должность генерального директора Зари является вакантной с конца марта, когда свой пост оставил Сергей Рафаилов.

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