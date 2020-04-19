Украина

Хорват поведал о своей роли в донецкой команде.

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна рассказал о своей работе внутри клуба, а также поведал о целях команды.

"Я своего рода второй тренер и координатор команды. И я посол Шахтера. Я чувствую себя очень комфортно, это сложная роль. В своей работе я стараюсь отдать предпочтение построению атакующей игры".

"Я всегда на связи с президентом и топ-менеджментом клуба. Если Шахтер проводит хороший матч, это наша заслуга. В первой команде много молодых игроков, которые получали свой шанс в весенней части чемпионата".

"Цели? Шахтеру суждено, как и в прошлом, доминировать на международной арене. Секрет в правильном сочетании молодых и опытных футболистов для общего роста команды, в нашем менталитете и видение нашего президента. Просто посмотрите на путь многих чемпионов, которые прошли через Шахтер", — сказал Срна CagliariNews24.

Ранее хорватский специалист заявил, что хотел продолжить выступать за Кальяри, но стороны не нашли компромисс.