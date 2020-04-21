Украина

Выборы на пост президента украинской Премьер-лиги должны состояться 27 апреля.

Пресс-служба украинской Премьер-лиги выступила с официальным заявлением касательно предстоящих выборов на пост президента УПЛ.

Как стало известно, единственным зарегистрированным на данный момент кандидатом является Александр Шевченко. Сообщалось, что баллотироваться на этот пост также должен был Михаил Метревели.

Стоит отметить, что прием заявок завершился еще в прошлую пятницу, однако его могут продлить в случае переноса выборов из-за продления карантина в Украине.

Пока выборы нового президента УПЛ, который станет сменщиком Томаса Гримма, запланированы на 27 апреля.

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