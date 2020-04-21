Украина

Защитник Динамо ответил на вопросы болельщиков в социальной сети Instagram.

Томаш Кендзера рассказал, как изменился его график в связи с карантином.

"Очень сильно изменился, потому что нельзя играть в футбол, нет групповых тренировок. В последнее время я восстанавливался после травмы, но, к счастью, сейчас уже все в порядке. Сегодня я уже провел первую тренировку с мячом, очень рад этому. Много времени посвящал восстановлению, выполнял специальные упражнения, разрабатывал ногу. Так и проходил у меня целый день".

О базе:

"Да, в последние дни уже ездил на базу, тренировался на поле".

О том, где больше любят футбол:

"Тяжело дать однозначный ответ. В Польше игры чемпионата собирают больше зрителей на стадионах, чем в Украине. Но, думаю, футбол одинаково любят в обеих странах. И для Украины, и для Польши футбол — это спорт номер один в стране".

О том, считает ли себя наполовину украинцем:

"Нет, я на сто процентов поляк. Украинцем себя не считаю".

О самом сильном сопернике:

"Самым сильным соперником была Фиорентина, мы с ней встречались в Лиге Европы. Что касается польских команд, матчи между познаньским Лехом и варшавской Легией всегда были сродни дерби".

О Киеве:

"Это очень красивый город. К тому же, живя в Киеве, я играю в лучшей команде в Украине. Я очень рад, что оказался здесь. В Киеве есть очень много прекрасных мест, где можно хорошо провести время".

О запоминающихся моментах в Динамо:

"Много таких было, сложно выделить какой-то один. В то же время хватало и таких, которые не хотелось бы вспоминать", — приводит слова Томаша Кендзеры официальный сайт Динамо.

Ранее свой комментарий дал другой игрок Динамо Никита Бурда.

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