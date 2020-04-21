Украина

Защитник Динамо — о своих самых сильных соперниках.

Никита Бурда рассказал о том, как проводит карантин, о травме и о самых сильных оппонентах.

О дебютном матче за Динамо в Лиге Европы против Риу Аве:

"Не могу выделить какой-то матч. Эти два поединка мне запомнились, так как были моими первыми официальными в еврокубках и чемпионате Украине. Поэтому оба матча очень значимые для меня и, что важно, победные".

Об общении с тренерским штабом:

"Нам разрешено приезжать на базу по несколько человек и проводить работу. Кто-то из тренерского состава постоянно присутствует на базе и следит за нашими тренировками. Мы выходим на поле, выполняем работу, общаемся с тренером и разъезжаемся по домам".

О травме:

"Да, чувствую себя хорошо, уже восстановился после тяжелой травмы. Единственное, нет игрового тонуса, ведь перед карантином я успел только сыграть 30 минут за дублирующий состав. А после карантина уже начну выполнять одинаковый со всеми объем работы".

Об общении за пределами поля:

"В команде я хорошо общаюсь со всеми. Более плотно — с Бущаном, мы с ним живем в одной комнате на базе, с Миколенко, Шапаренко, Сидорчуком, Буяльским. А что касается конкуренции, то это зависит от каждого человека. Конкуренция не должна влиять на общение, мы все делаем одно дело и должны оставаться порядочными людьми".

О самых сильных футболистах, против которых играл лично:

"Это была тройка атакующих игроков Челси (Педро, Жиру и Виллиан. — прим. ред.) — против них мне было сложнее всего".

О кумирах:

"Когда был младше, мне очень нравились Карлос Пуйоль и Джон Терри. Но, к сожалению, они карьеру уже закончили, а новых кумиров у меня нет", — приводит слова Никиты Бурды официальный сайт Динамо.

Ранее другой игрок Динамо Денис Попов рассказал о желании поиграть в Европе.