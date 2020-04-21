Украина

Защитник Динамо также назвал лучших игроков среди своих партнеров по команде.

Томаш Кендзера считает, что в нынешнем Динамо лучшие Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.

О своем голе в ворота Ренна:

"Я был счастлив, что мне удалось забить. Нечасто забиваю такие голы, как в ворота «Ренна». Наверное, запомню этот гол на всю жизнь".

О самых запоминающихся матчах:

"Матч за Суперкубок против Шахтера. Ту же игру с Ренном. Поединки с АЕКом и Олимпиакосом в Лиге Европы".

О лучших игроках Динамо прямо сейчас:

"Думаю, Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. За всю историю клуба? Олег Блохин, Андрей Шевченко, Сергей Ребров. Наш тренер, Алексей Михайличенко".

О Михайличенко:

"Он очень добрый человек и хороший тренер. У него своя методика, и наша задача — выполнять его план на тренировках и играх".

О капитанской повязке:

"Тяжело сказать, но я в команде почти три года. У нас есть Сергей Сидорчук, думаю, это правильный выбор, что он капитан команды", — приводит слова Томаша Кендзеры официальный сайт Динамо.

Ранее свой комментарий дал Никита Бурда официальному сайту киевлян.