Защитник Динамо также назвал лучших игроков среди своих партнеров по команде.
Томаш Кендзера, ФК Динамо
21 апреля 2020, 23:39
Томаш Кендзера считает, что в нынешнем Динамо лучшие Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.
О своем голе в ворота Ренна:
"Я был счастлив, что мне удалось забить. Нечасто забиваю такие голы, как в ворота «Ренна». Наверное, запомню этот гол на всю жизнь".
О самых запоминающихся матчах:
"Матч за Суперкубок против Шахтера. Ту же игру с Ренном. Поединки с АЕКом и Олимпиакосом в Лиге Европы".
О лучших игроках Динамо прямо сейчас:
"Думаю, Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. За всю историю клуба? Олег Блохин, Андрей Шевченко, Сергей Ребров. Наш тренер, Алексей Михайличенко".
О Михайличенко:
"Он очень добрый человек и хороший тренер. У него своя методика, и наша задача — выполнять его план на тренировках и играх".
О капитанской повязке:
"Тяжело сказать, но я в команде почти три года. У нас есть Сергей Сидорчук, думаю, это правильный выбор, что он капитан команды", — приводит слова Томаша Кендзеры официальный сайт Динамо.
Ранее свой комментарий дал Никита Бурда официальному сайту киевлян.