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Защитник Динамо — о том, как изменилась роль центрбека в современном футболе.

Никита Бурда о том, следит ли за играми центральных защитников, а также о потенциале нынешнего Динамо.

"Смотрю, как футболисты действуют на моей позиции, какие решения принимают на поле. Пытаюсь что-то “подсмотреть” для себя, если это достойно".

О роли центрального защитника:

"Да, футбол развивается. Меня на детском уровне не обучали тому, что сейчас требуется от центрального защитника, раньше на это не обращали такого внимания. У меня была задача отобрать мяч и отдать ближнему игроку — опорному или крайним защитникам. А сейчас от центральных защитников также требуется начинать атаки, иметь хороший первый пас, хорошую длинную передачу. Это очень важно и на этом сейчас акцентируется внимание".

О том, что голкипера используют как центрбека на своей половине поля:

"Да, с вратарями такая же история. Только относительно недавно начали требовать от голкиперов, чтобы они разыгрывали мяч ногами. Мы пытаемся совершенствоваться, и, конечно, это хорошо, когда позади тебя есть вратарь, который умеет играть ногами, и ты можешь отдать ему передачу, иногда даже неудобную, и быть уверенным, что он хорошо сыграет".

О перспективах Дениса Попова:

"Наверное, для команды было бы лучше иметь в паре правоногого и левоногого защитников. А что касается Дениса, то он все показывает своей игрой, он хорошо влился в команду, проявил себя и забивал важные мячи".

О том, под руководством какого тренера хотел бы поиграть:

"Под руководством Гвардиолы и Клоппа. Думаю, это два самых сильных тренера на данный момент".

О потенциале Динамо:

"Знаю точно, что наша команда способна на большее, чем есть на данный момент", — приводит слова Никиты Бурды официальный сайт Динамо.

Ранее Бурда рассказал, против кого ему было сложнее всего играть.