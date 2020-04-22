Украина

Соответствующее письмо было отправлено львовянами в дирекцию украинской Премьер-лиги.

На должность президента украинской Премьер-лиги появился второй официальный кандидат — Олег Смалийчук.

Согласно регламенту, официальными кандидатами на данную должность могут стать лишь те лица, которых выдвигают клубы-участники лиги.

Футбольный клуб Карпаты выдвинули кандидатуру Олега Смалийчука на данную должность. Об этом сообщает официальный сайт "зелено-белых". Соответствующее письмо было выслано на адрес дирекции УПЛ.

Смалийчук стал вторым официальным кандидатом на пост руководителя лиги. Его визави — Александр Шевченко.

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