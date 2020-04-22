Украина

Представитель Карпат не примет участие в выборах.

Представить Карпат Олег Смалийчук не сможет принять участие в выборах президента УПЛ, которые должны состояться 27-го апреля, так как срок подачи заявок уже вышел.

"Следуя требованиям нашего статута, за десять суток до даты проведения выборов, которые запланированы на 27-е апреля, завершается срок подачи заявок. То есть, все желающие клубы должны были выдвинуть свои кандидатуры до 17-го апреля".

"Учитывая то, что у нас есть нарушения срока подачи заявки, а мы получили ее только сегодня, мы не может принять ее на рассмотрение. Официально была подана одна заявка — Александра Шевченко", — подтвердил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире Футбол News.

Напомним, Шевченко, который остается единственным кандидатом на пост главы УПЛ, на сегодняшний день возглавляет львовскую ассоциацию футбола.