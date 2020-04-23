Украина

Полузащитник Зари уверен, что если сезон не будет доигран, то никакие "серебряные" матчи не нужны.

Заря и Динамо в 23 турах Премьер-лиги набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям выше луганчане. Это привело к разговорам, что в случае, если сезон не будет доигран, клубам нужно сыграть серебряный матч за право участия в квалификации Лиги чемпионов.

Хавбек Зари Владислав Кабаев уверен, что если сезон будет остановлен, то текущая турнирная таблица должна стать окончательной.

"Не хочу обидеть Динамо своим ответом, но скажу честно. Нет, не нужно. Мы сыграли 23 тура. Мы на втором месте сейчас. У каждого была возможность занять второе место. Почему мы должны его отдавать, играя дополнительный матч?", — цитирует Кабаева пресс-служба Зари.

"Мы на втором месте. В 23 туре у нас был Шахтёр, а у Динамо была Десна. Мы добились результата и победили горняков. Мы хотели в Лигу Чемпионов и, думаю, своей игрой и результатами, заслужили право находиться на втором месте. Мы боролись, получали травмы и заслужили второе место".

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