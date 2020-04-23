Украина

Футболист рассказал, что находится в регулярном контакте с тренерским штабом киевлян.

Хавбек киевского Динамо Миккель Дуэлунд поведал о том, как поддерживает физическую форму во время карантина.

"В течение карантина я много тренируюсь и гуляю с собаками — теперь у меня их две. Но, конечно, хочу вернуться к привычным тренировкам как можно скорее. У меня есть велотренажер, специальные мячи для фитнеса. А на базе я бегаю и занимаюсь с футбольным мячом. Это такая двойная стратегия: важно как выполнять беговые упражнения — бегать и на длинные, и на короткие дистанции, с различными интервалами, так и как можно больше заниматься с мячом. Потому что одно дело — это поддержание физических кондиций, а совсем другое — сохранение футбольных навыков".

"На базе бываю почти каждый день. Но скучаю по одноклубникам, не хочу тренироваться там один, хотелось бы вместе со всей командой и тренерами готовиться к матчам. Однако даже такие вылазки на базу — это лучше, чем ничего, поэтому я стараюсь максимально использовать такую возможность".

Также датчанин уверил, что находится на постоянном контакте с тренерским штабом.

"Я общаюсь и с главным тренером Алексеем Михайличенко, и с остальным тренерским составом, нашим тренером по физподготовке. Например, Михайличенко звонил мне и спрашивал, как я себя чувствую, что у меня происходит. Очень приятно знать, что они беспокоятся о нас".

"Я очень скучаю по футболу. Футбол — это то, ради чего мы живем и что мы постоянно делаем. Поэтому сейчас есть ощущение, что в жизни чего-то не хватает. Хочу как можно скорее вернуться к футболу, потому что это то, ради чего я живу", — цитирует футболиста официальный сайт "бело-синих".

Ранее карантинное интервью дал партнер Дуэлунда Томаш Кендзера.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.