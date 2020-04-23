Украина

Латвиец отметил доверие Алексея Михайличенко, который был первым его наставником в Динамо.

Экс-футболист киевского Динамо Марис Верпаковскис вспомнил своей период выступлений за украинский гранд, в который перебрался в январе 2004-го из рижского Сконто.

"Хоть у меня уже и был определенный опыт, но переход в Динамо стал огромным скачком в моей карьере. На тот момент киевляне были командой уровня группового этапа Лиги чемпионов, где "бело-синие" выступали фактически каждый год, и для меня эта команда поначалу была каким-то космосом. Поэтому я был очень рад и даже в какой-то степени удивлен, что в первый же год мне удалось завоевать место в основном составе", — цитирует футболиста официальный сайт "бело-синих".

"На удивление мне не понадобилось много времени. Думаю, это удалось во многом благодаря тому, что Сконто выстроил на высоком профессиональном уровне работу в Латвии. В команде был прекрасный тренерский состав во главе с Александром Старковым, отличная инфраструктура, свои стадион и тренировочная база. Также много средств вкладывал в футбол многолетний президент Федерации футбола Латвии и Сконто Гунтис Индриксонс, у которого все хорошо шло в бизнесе. Без него, наверное, наши ребята не пробились бы в такие клубы, как киевское Динамо, московский ЦСКА, лондонский Арсенал".

Также латвиец отметил поддержку со стороны тогдашнего наставника команды Алексея Михайличенко.

"Также после перехода в Динамо я ощущал поддержку главного тренера Алексея Михайличенко, он доверял мне. Для новичка это было очень важно. К моему большому сожалению, летом после поражения в квалификации Лиги чемпионов Михайличенко был отправлен в отставку, и для меня это стало большим ударом. Хотя Сабо поначалу продолжал ставить меня в состав, в том числе и в матчах Лиги чемпионов, но при Алексее Александровиче я чувствовал намного больше доверия. Тем более это было важно для меня, поскольку я не особо верил в свои силы", — заключил бывший нападающий.

Верпаковскис выступал за Динамо три года, после чего в его карьере начался эта аренд из киевского клуба: Хетафе, Хайдук, Сельта. Летом 2009-го футболист получил статус свободного агента, уехав в чемпионат Греции.

За киевлян Верпаковскис провел 31 матч, отметившись 6 голами и 2 ассистами. Также с динамовцами Марис выиграл один раз чемпионат Украины и два раза национальный кубок.

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