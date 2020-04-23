Украина

Вратарь признался, что морально оказался не готовым к реалиям заграничного футбола.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко рассказал, почему ему не удалось заиграть в турецком Бешикташе.

"После того, как я ушел из этого клуба, я разобрался в себе и понял, что вся проблема и вся вина лежит на мне. В первую очередь, это даже не момент адаптации. Скажем так, я пришел туда, находясь на топ-уровне . После финала Лиги Европы я попал в четверку или пятерку лучших вратарей Европы. Тогда было голосование какое-то", — заявил игрок в интервью УАФ.

"Я чувствовал себя идеально. У меня все хорошо складывалось. Я приходил в этот клуб и понимал, что это шаг вперед. И когда я перешел, и мне нужно было сидеть в запасе и ждать своего шанса... Потому что тренер так решил. На тот момент была главная моя ошибка – я не смог принять такое решение тренера".

"Многие футболисты, которые едут из нашего чемпионата за границу, им трудно перестроиться. Потому что у нас иностранцев гладят по голове, бегают за ними. А в Европе, даже в Турции, такого нет. Ты приехал туда, ты – легионер. У тебя есть контракт, финансовые условия. Все! Для тебя делает клуб в плане контракта все. Ты подписал контракт, ты – профессионал и должен выполнять все условия. И нашим футболистам трудно перестроиться".

В составе Бешикташа Бойко провел всего пять матчей, пропустив семь голов, оставив лишь в одном матче ворота сухими. Летом 2018-го Денис подписал полноценный контракт с Динамо.

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