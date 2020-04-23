Украина

Специалист поделился мнением об украинских футболистах в чемпионате Беларуси.

Бывший тренер львовских Карпат и одесского Черноморца Олег Дулуб поделился своим мнением относительно возможной натурализации Александра Нойока для игр за сборную Беларуси.

"Александр Нойок — один из лучших игроков чемпионата Беларуси, на своей позиции так точно. Говорят, что его хотят натурализовать и заиграть за сборную Беларуси. Я положительно отношусь к натурализации, она создает конкуренцию внутри рынка, заставляет развиваться белорусским игрокам", — заявил специалист в интервью Football.ua.

Также Дулуб прокомментировал выходку Евгения Хачериди в последнем матче его Динамо-Брест и рассказал о роли Артема Милевского в брестком Динамо.

"Я не пересекался с Женей по работе, но, похоже, у него такой характер — взрывной. Для него ведь это не новый опыт такого поведения

"Процентов 70 чемпионства Динамо-Брест — заслуга Милевского. Он очень хорошо влиял на команду в раздевалке. Он был настоящим лидером команды, особенно в конце чемпионского сезона. Я к нему прекрасно отношусь. Это чемпионство было очень важным как и для Динамо, так и для самого Милевского".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.