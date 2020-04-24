Украина

Футболисты "горняков" были поделены на группы и занимались отдельно друг от друга.

Игроки Шахтера 23 апреля возобновили тренировочные занятия, которые проводились с соблюдением дистанции. "Горняки" были разделены на группы по четыре человека, каждый из членов которых занимался отдельно от партнеров у углового флажка.

Тренеры издали наблюдали за этим и писали указания, а также комментарии в мессенджеры. Каждая группа занималась по 50 минут.

"Первый день тренировок был действительно классным. Было сложно тренироваться таким образом, в одиночестве. Но когда ты делаешь то, что любишь больше всего, это убивает тоску", — рассказал правый защитник Шахтера Додо бразильскому изданию Globo.

"Наиболее непривычно то, что ты не можешь контактировать с другими игроками, ведь раньше мы всегда тренировались вместе. Теперь отдельно. Это плохо. Но ощущение того, что ты занимаешься любимым делом, лучшее из возможных. Пусть даже не таким образом, как мы привыкли".

Дата возобновления чемпионата Украины, даже ориентировочная, по-прежнему неизвестна. Шахтер после 23 туров возглавляет турнирную таблицу, опережая Зарю и Динамо на 13 очков.

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