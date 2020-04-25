Украина

Полузащитник Динамо рассказал, чем занимается во время карантина.

Помимо работы с мячом, Александр Караваев следит за чемпионатом Беларуси, где много украинцев.

О чемпионате Беларуси:

"Они и ближе, и там много знакомых футболистов сейчас играет, тех, с кем я играл. Там сейчас работает тренер, под руководством которого я работал на протяжении пяти лет (Юрий Вернидуб). Приятно наблюдать знакомые лица, друзей. Всегда интересно смотреть футбол, когда ты кого-то знаешь лично, следишь за успехами в его карьере".

О тренировках без мяча:

"Да, но мы все равно стараемся работать с мячом, когда приезжаем на базу, даже в одиночку или вдвоем. Стараемся разнообразить беговую работу, “побаловаться” с мячом, давать друг другу передачки, сыграть в теннисбол один на один. Это минимальная работа с мячом, но это все что мы можем пока делать в данной ситуации".

О правилах поведения во время карантина:

"Первое — это когда прихожу домой с улицы — ничего не трогать и сразу тщательно помыть руки. А то, что брал с собой — телефон, ключи — обработать дезинфектором. Конечно, все это я делал и раньше, но сейчас стал больше уделять этому внимание. Конечно же, одеваю маску, когда иду в место массового скопления людей, тот же супермаркет за едой".

О карантине:

"Как такового хобби нет. Все время провожу вместе с семьей, находим разные занятия. То с ребенком из пластилина что-то лепим, то решаем взрослые головоломки с женой, играем в слова. В общем, это игры на логику, мышление, чтобы не было скучно. Не просто поиграть с целью убить время, а чтобы реально было интересно. У нас взгляды во всем совпадают, поэтому мы хорошо проводим время вместе и даже не замечаем, как оно пролетает", — приводит слова Александра Караваева официальный сайт Динамо.

Ранее Караваев заявил о желании играть еще минимум десять лет.

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