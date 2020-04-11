Украина

Полузащитник Динамо рассказал о планах на будущее.

Александр Караваев надолго связывает свое будущее с футболом.

"Все возможно, но это вопрос не ближайшего будущего, а еще очень нескорого. Думаю поиграть еще минимум лет десять, я так оптимистично настроен. Думаю только о футболе, вся жизнь с футболом связана".

"Конечно, ты хочешь и дальше себя связывать с футболом. Начинать что-то заново – это всегда риски, ты не понимаешь, не знаешь, получится или не получится".

"В футболе ты долгое время, знаешь все нюансы разной деятельности, будь-то тренер или селекционер, спортивный директор", — сказал Александр Караваев.

Ранее Караваев рассказал, что во время карантина тренируется каждый день.

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