Украина

Португальский специалист вспомнил о периоде работы в Украине.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека покинул донецкий Шахтер прошлым летом и отправился работать в Серию А. Несмотря на это, португалец с теплотой вспоминает период своего пребывания в Украине, рассказав о самом памятном моменте того времени.

"Я провел здесь три фантастических года. Клуб вернулся к победам на внутренней арене, но, конечно же, первое чемпионство действительно радует. У меня очень яркие воспоминания о Шахтере, эти эмоции я переживал не только при завоевании трофеев, но, признаться, первые золотые медали — вкуснее других", — рассказал Фонсека в программе Великий футбол.

Кроме того, португальский специалист признался, что не хотел бы встретиться с Шахтером в рамках еврокубков. Исключение — финал турнира.

"Нет, не хотел бы. Только в финале (смеется). Это просто из-за чувственности, хотел бы увидеть бывших игроков, директоров и всех сотрудников. Если бы это был финал, тогда я бы обрадовался. Это было бы очень круто", — добавил тренер.

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