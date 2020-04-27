Украина

Украинец считает, что тренировочная база во Львове намного лучше, чем в испанских клубах, в которых он был.

Защитник Леганеса Василий Кравец, защищающий цвета Луго на правах аренды, сравнил уровень инфраструктуры своих испанских клубов и львовских Карпат, воспитанником которых он является.

"В Луго одна раздевалка, один маленький тренировочный зал и одно тренировочное поле. Больше ничего. Раздевалка вообще стоит, наверное, с самого года основания клуба. На нашем футбольном поле играет еще и дубль. Газон убивается ужасно".

"В Карпатах условия лучше, чем не только в Луго, но и в Леганесе. Тренировочный зал, два поля, две сауны, комната отдыха, бассейн", — сказал Кравец в интервью Роману Бебеху в Instagram.

В текущем сезоне украинский защитник провел во всех турнирах семь поединков, в которых отдал одну результативную передачу.

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