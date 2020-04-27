Украина

Специалист отметил, что бразильским футболистам проще адаптироваться в донецком клубе за счет успешной истории своих соотечественников.

Глава селекционной службы донецкого Шахтера Жозе Боту рассказал о причинах, почему клуб в основном ориентируется на бразильский рынок.

"Есть несколько причин, почему Шахтер делает ставку на бразильцев. Первая связана с историей клуба – бразильцы всегда здесь успешно выступали. Они всегда были важны для клуба, а потом принесли "горнякам прибыль", когда Дуглас Коста, Фред и Фернандиньо ушли в лучшие клубы мира. Вторая причина заключается в том, почему нам проще на бразильском рынке, чем на португальском или испанском. Например, игроки сборной Бразилии U-20 открыты к переходу в Шахтер, потому что у клуба есть успешная история с их соотечественниками", — цитирует специалиста oGol.

"Им здесь проще адаптироваться, чем в Португалии, Испании, Италии. Сейчас у нас есть 13 бразильцев. Им легче пройти адаптацию вместе с другими бразильцами, чем с представителями других наций. В таком случае у них не только не будет проблем с языком, но и им помогут с бытовыми советами. К игровой модели Шахтера бразильцы хорошо адаптируются, потому что нужны техничные футболисты, которые должны быстро принимать решения и перемещаться по полю. Все это легко можно найти у бразильцев".

Ранее Жозе Боту прокомментировал прогресс Додо.

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