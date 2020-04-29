Украина

Международный центр спортивных исследований из Швейцарии обнародовал новый статистический отчет.

Ресурс CIES провел очередное свое исследование. На этот раз тема — влияние первого забитого мяча на победу команды. Принимались во внимание данные с 2015 года по 2019-й.

Среди украинских команд первое место занял Шахтер: за этот промежуток времени "горняки" в 111 матчах чемпионата Украины первыми проводили голы и выиграли 98 из этих игр. Таким образом, Шахтер в 88,3% случаев побеждал.

Второе место заняло Динамо: в 106 матчах киевляне открывали счет в игре, из которых 90 игр оказались победными (84,9%).

Полный список:

Ранее сообщалось, что Тете и Додо вошли в список сильнейших бразильцев, которые могут перейти в топ-клубы.

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