Украина

Football.ua вспоминает успех львовян десятилетней давности на европейской арене.

Карпаты в текущем сезоне набрали лишь 14 баллов за 23 проведенных матча и безнадежно осели на дне турнирной таблицы. Более того, в клубе не все в порядке в финансовом плане а исполнительный директор клуба Ростислав Ящишин признался, что "львы" вынуждены искать инвесторов, чтобы Карпаты продолжали существовать.

Очень грустно смотреть на очередной закат одного из самых старых клубов страны. Футбольная Украина не так давно пережила прощание с Днепром и Металлистом. Львовне не были столь же грозной командой, но тоже имеют свой след в еврокубковой истории Украины. Football.ua вспоминает сезон-2010/11, в котором Карпаты шокировали Галатасарай и удивляли Боруссию Д с Пари Сен-Жермен.

Тот еврокубковый сезон "львы" начинали в Исландии матчем против Рейкьявика — три безответных гола на выезде позволяли уверенно рассчитывать на проход дальше. Дома Карпаты выиграли со счетом 3:2 и в следующей стадии их ждал грузинский Зестафони, который львовяне прошли благодаря двум минимальным победам.

Последним препятствием Карпат на пути к групповому этапу Лиги Европы стали турецкий Галатасарай. Подопечные Олега Кононова отлично начали двухматчевое противостояние, забив два гола на выезде еще в первом тайме — точными ударами отметились Кузнецов и Зенев, но Барош во второй половине игры сделал счет 2:2. Хороший итог для выездного поединка, но все равно было разочарование.

Во львовской встрече все основное время команды так и не могли открыть счет, оставив самое интересное, развязку, на время компенсированное. На 90+1-й минуте Айдин Йилмаз вывел Галатасарай вперед. Казалось бы, что Карпаты просто не успеют что-то изменить, но уже на 90+3-й минуте Артем Федецкий сравнял счет и подарил Карпатам путевку в групповой этап Лиги Европы. Колоссальный успех! Да еще и при такой драматической развязке.

Жеребьевка группового этапа подарила львовянам именитых соперников: Боруссию Д, которая уже через два года дойдет до финала Лиги чемпионов, Пари Сен-Жермен и Севилью. Это означало, что во Львове будет настоящий праздник футбола. Уже с первого поединка стало понятно, что Карпаты готовы дать бой каждому сопернику.

"Львы" начинали групповой этап домашним поединком против Боруссии Дортмунд. Уже за первые полчаса игры гости отличились двумя голами, но подопечные Олега Кононова опять показали характер и восстановили паритет, забив перед самым перерывом и сразу после него благодаря точным ударам Голодюка и Кополовца. А уже на 78-й минуте Кожанов вывел Карпаты вперед.

"Вот так начало группового этапа!", — думалось в тот момент, но Боруссия показала класс и забила дважды в самом конце встречи благодаря усилиям Барриоса и Гетце.

Первый матч показал, что львовяне еще смогут порадовать своих болельщиков, но четыре последующие встречи — против ПСЖ (0:2), Боруссии (0:3) и два поединка с Севильей (0:1 и 0:4) — немного спустили команду с небес. Первые очки Карпаты смогли набрать лишь в шестом туре группового этапа, дома обменявшись голами с ПСЖ.

В том же сезоне львовяне заняли пятое место в розыгрыше УПЛ, хотя к десятому туру даже были на третьей позиции. Отдельного внимания достойна работа Олега Кононова. Его Карпаты играли в футбол, на который было приятно смотреть. Тренер даже удостоился звания почетного гражданина Львова.

Что касается судьбы игроков того состава, то основной голкипер команды Андрей Тлумак вскоре совершил паузу в карьере, затем поиграл в СКК Демня и завершил карьеру. Сменщик Тлумака Виталий Руденко успел после Карпат поиграть за Металлург З и завершил карьеру.

Один из главных игроков той команды, Артем Федецкий, вернулся в Шахтер, а позже перебрался в Днепр и попробовал себя в немецком Дармштадте. Уже после возвращения в Карпаты ушел в политику. Неманья Тубич уже в зимнее трансферное окно того сезона отправился в Краснодар, Вячеслав Чечер вернулся из аренды в Металлург Д.

Иван Милошевич пробыл в Карпатах до 2014 года, после чего вернулся в Сербию. Тарас Петривский же уехал в Волгарь летом 2012-го, а Игорь Ощипко зимой 2013-го расстался с Карпатами и лишь в 2015-м "всплыл" в австрийском Штурме.

Игорь Худобяк после Карпат уехал в Ростов в 2013-м на правах аренды, после еще одного периода в стане львовян попробовал себя в Казахстане и на Кипре, где выступает и по сей день. Андрей Ткачук после Карпат отправился в киевский Арсенал в аренду, а после перебрался в Ворсклу. Сейчас же полузащитник выступает за Минай.

Олег Голодюк спустя пять лет перешел в Ворсклу, а сейчас, после периода в Венгрии, находится без клуба. Данило Авелар уже зимой того года отправился в аренду в Шальке, а после попробовал себя в Кальяри, Торино, Амьене и Коринтиансе. Самсон Годвин после "львов" поиграл за Волынь, Минск и Славию Мозырь. Братья Баранцы, в свою очередь, синхронно перешли в Оболонь среди сезона.

Александре Гурули в феврале 2012-го перебрался в Дилу на правах аренды, а затем уехал в Динамо Тбилиси. 34-летний полузащитник в последнее время выступает в низших дивизионах Франции. Денис Кожанов летом вернулся в Шахтер и отправился в Ильичевец. Сейчас Кожанов выступает за Волынь.

Михаил Кополовец еще два года после успеха провел в Карпатах, а затем отправился в Говерлу, Белшину и немецкий Рудолштадт, а сейчас чуть ли не главный человек Миная. Сергей Зенев, в свою очередь, на правах свободного агента перебрался в Блэкпул, но уже спустя полгода оказался в московском Торпедо. Батиста весной 2012-го перешел в Оболонь и вскоре завершил карьеру.

Еврокубковое приключение сезона-2010/11 явно останется в памяти и сердцах всех поклонников Карпат, а нынешнему клубу хочется пожелать "выздоровления" и новых красивых историй на внутренней и еврокубковой аренах. Подобные команды нужны нашему футболу, чтобы вновь собирать десятки тысяч людей на трибунах.