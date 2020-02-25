Ящишин: Сейчас нужно найти инвестора, чтобы Карпаты не умерли

Украина

Львовский городской совет пока не готов брать львовские Карпаты на свое финансовое обеспечение.

Исполнительный директор львовских Карпат Ростислав Ящишин признался, что создание Народного клуба Карпаты находится под большим вопросом. Львовский городской совет пока не хочет брать футбольный клуб на содержание, поэтому "львы" вынуждены искать инвесторов, чтобы Карпаты продолжали существовать.

"Сейчас необходимо оставить все разборки в прошлом, наступить на горло собственной чести и просто спасти клуб, который в этом нуждается как никогда. Я готов подписать все необходимые документы о передаче доли Управляющей стороны в любой момент".

"Несмотря на то, что город не хочет или не может принять клуб на содержание, ключевой вопрос на данный момент — поиск нового владельца. Это должен быть человек, который любит футбол и любит или полюбит Карпаты. У каждого человека наступает момент, когда он говорит "хватит". Дыминский ранее четко заявлял: "Будет земля в аренде, создадим мощный инвестиционный проект — будет финансирование. В противном случае — нет". Поэтому сейчас, чтобы клуб не умер, мы должны найти инвестора".

"Я уже говорил, что мы перешли в режим жесткой экономии. У нас еще есть определенные ресурсы для содержания клуба, но я пока не вижу как мы "справимся" с аттестацией на следующий сезон, и не могу гарантировать, что ресурсов хватит до конца чемпионата".

"Конечно, можно наблюдать за тем, как Карпаты медленно умирают. Однако я этого делать не буду. Пока клуб еще жив, я верю в то, что болезнь — излечима, его можно поставить на ноги, дать новую жизнь. Я буду работать для того, чтобы привлечь новых инвесторов и сделаю все, чтобы Карпаты существовали", — приводит слова Ростислава Ящишина пресс-служба Карпат.

Напомним, Львовский горсовет проголосовал за проект создания Народного клуба Карпаты, а в свою очередь ФК Карпаты выразили готовность передать все корпоративные документы городской общине.