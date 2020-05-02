Украина

Марокканец вспомнил о переезде в чемпионат Украины.

Бывший полузащитник киевского Динамо Юнес Бельханда, ныне защищающий цвета Галатасарая, рассказал о том, как решился на переезд в Украину после конфликта, который произошел с болельщиками Монпелье.

Марокканский хавбек признался, что даже несмотря на чемпионский сезон во Франции, у него было всего два предложения — от Динамо и эмиратской Аль-Джазиры.

"После того, как Монпелье выиграл Лигу 1, у меня были некоторые проблемы с болельщиками клуба. Они освистывали меня, а я реагировал на это, как ребенок. Я не мог больше оставаться в Монпелье, хотя этот клуб я до сих пор очень люблю".

"Единственным решением проблемы была смена клубной прописки, однако у меня были предложения только от киевского Динамо и Аль-Джазиры из ОАЭ. В то время Динамо регулярно выступало в Лиге чемпионов, поэтому я сказал, что хочу остаться в Европе и уехать в Киев", — приводит слова Бельханда Mhsconair.

Напомним, Юнес Бельханда являлся игроком Динамо с 2013 по 2017 год, однако за этот период он побывал в арендах в Шальке и Ницце. За киевский клуб хавбек провел 88 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 16 результативных передач.

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