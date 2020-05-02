Украина

Киевляне в финальном поединке одолели Атлетико.

Сегодня киевское Динамо празднует 34-ю годовщину победы в Кубке обладателей Кубков. В этот день, второго мая 1986 года, в решающем матче в Лионе "бело-синие" под руководством Валерия Лобановского одолели мадридский Атлетико.

На пути к заветному трофею киевляне преодолели в полуфинальном раунде нидерландский Утрехт, румынскую Университату, австрийский Рапид и пражскую Дуклу.



Динамо Киев – Атлетико Мадрид 3:0

Голы: Заваров, 6, Блохин, 85, Евтушенко, 88

Динамо: Чанов – Бессонов, Балтача (Баль, 38), Кузнецов, Демьяненко – Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (Евтушенко, 70) – Блохин, Беланов

Атлетико: Фильоль – Томас, Клементе, Артече, Руис – Прието, Кабрера, Рамос, Марина – Да Сильва, Ландабуру (Сетьен, 61)