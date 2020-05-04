Украина

Евгений Дикий признался, что еще два человека хотели стать самовыдвиженцами.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с предстоящими выборами на пост президента украинской Премьер-лиги, которые запланированы на 25 мая.

На данный момент официально зарегистрировано три кандидата, в числе которых Александр Шевченко, Олег Смалийчук и Михаил Метревели, однако клубы украинского первенства до 14 мая имеют возможность выдвинуть свои кандидатуры.

"Официально зарегистрировано три кандидата в президенты УПЛ. Это Александр Шевченко, Олег Смалийчук и Михаил Метревели. Заявки заканчиваются за десять дней до проведения выборов. Это означает, что 14 мая — официально последний день выдвижения кандидатов".

"Звонили еще два человека, но сейчас не буду называть их фамилии. Они интересовали, до какого числа подаются заявки и можно ли быть самовыдвиженцем. Напомню, что самовыдвиженцы у нас не предусмотрены. Клуб украинской Премьер-лиги обязательно должен прислать официальное письмо с фамилией кандидата", — заявил Дикий в программе Великий футбол.