Украина

Румынский экс-защитник вспомнил о периоде выступлений за "горняков".

Бывший левый защитник сборной Румынии Разван Рац, известный украинским болельщикам по выступлениях за Шахтер, поделился эмоциями после периода своей карьеры в донецком клубе.

"Всегда рад возможности поговорить о Шахтере, мой период в Шахтере, потому что этот клуб — моя жизнь. Я однажды сказал, что я наполовину украинец, даже больше чем наполовину. И это связано с Шахтером. Мои успехи — успехи Шахтера. Всегда радуюсь за команду и ее успехи".

Также экс-игрок "горняков" высказался о шансах Шахтера пройти Вольфсбург в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что в Германии подопечные Луиша Каштру одолели соперника со счетом 1:2.

"Я считаю, что Шахтер пройдет дальше в Лиге Европе, потому что имеет преимущество за счет гостевой победы. Неизвестно, каким будет состояние игроков после карантина, но считаю, что именно "горняки" выйдут победителями этого противостояния", — заявил Рац в программе Великий футбол.

Напомним, Разван Рац выступал за Шахтер в период с 2003 по 2013 год. За это время румынский фулбек провел в футболке "горняков" 253 матча, в которых забил 7 голов и отдал 34 результативные передачи.

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