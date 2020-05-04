Украина

Чешский экс-полузащитник вспомнил о игре против киевлян в Лиге чемпионов-1998/99.

Бывший полузащитник Ливерпуля и сборной Чехии Владимир Шмицер в сезоне-1998/99 выступал за французский Ланс. Именно в той кампании клуб чешского хавбека встретился с киевским Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Тогда за "бело-синих" феерили Сергей Ребров и Андрей Шевченко, высокий уровень игры которых Шмицер запомнил по итогам тех встреч.

"Тони Верель не заслуживал красную карточку в матче с Арсеналом. Возможно, это стоило нам дальнейшего участия в турнире. Если бы этого не произошло, мы могли обыграть Динамо. Ситуация была сложной. Динамо с Сергеем Ребровым и Андреем Шевченко было очень сильным. В итоге они одолели нас со счетом 1:3. Обидно".

"Мы могли сыграть лучше. Второй матч завершился вничью (1:1), а мы упустили свои возможности. Но мы хорошо сыграли в той Лиге чемпионов, заняли второе место в группе, но тогда были правила, что только один клуб гарантированно проходил в четвертьфинал".

"Это было наше первое участие в Лиге чемпионов. У нас были хорошие матчи, но результат стал для нас разочарованием. Кроме того, киевляне потом встретились с мадридским Реалом! Это было бы что-то невероятное. Представьте, если бы Реал приехал играть в Ланс!" — поделился воспоминаниями Шмицер в интервью France Football.

Напомним, что Динамо в Лиге чемпионов-1998/99 дошло до полуфинала, где по итогам двух матчей уступило Баварии. Первая встреча в Киеве завершилась результативной ничьей (3:3), а в ответном поединке мюнхенский гранд минимально оказался сильнее команды Лобановского (1:0).

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