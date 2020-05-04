Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших голов киевского клуба в текущем чемпионате Украины.

Пока украинская Премьер-лига находится на паузе из-за пандемии коронавируса, киевское Динамо вспоминает лучшие моменты команды текущего сезона.

Так, пресс-служба "бело-синих" сделала видео подборку из самых красивых голов подопечных Алексея Михайличенко на НСК Олимпийский в чемпионате Украины кампании-2019/20. В этот список попали взятия ворот в исполнении Виктора Цыганкова, Виталия Буяльского, Беньямина Вербича и других.

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