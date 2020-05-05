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Полузащитник Динамо рассказал, какие еще виды спорта ему нравятся.

Хавбек Динамо и сборной Словении Беньямин Вербич признался, что в детстве регулярно занимался только одним видом спорта – футболом. Однако это не мешает ему любить и другие виды.

"Часто смотрю турниры по теннису, а также баскетбольные матчи. В основном, конечно, NBA, но не только. К примеру, был в киевском Дворце спорта на матче Киевбаскета”, — рассказал Беньямин официальному сайту Динамо.

"Моя любимая баскетбольная команда — Даллас Маверикс. Соответственно баскетболист — словенец Лука Дончич, который играет за Маверикс. Любимый теннисист — Новак Джокович".

Иногда Беньямину удается посмотреть теннисные и баскетбольные матчи вживую.

"Очень впечатлили матчи NBA и NHL, которые я посетил во время поездки в Нью-Йорк во время отпуска. Что касается тенниса, запомнился матч Мюррей — Джокович в Катаре", — добавил словенец.

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