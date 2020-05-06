Украина

Бразильский украинец пожелал бывшему клубу много побед и трофеев.

Форвард донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес поздравил с 72-летием свой бывший клуб ЦСКА София, за который выступал в период с 2011-го по 2012-й.

"Вы можете поменять цвет волос или даже глаз, но цвет крови – никогда. Мы – красные, мы – ЦСКА. С днем рождения, ЦСКА. Желаю много побед и трофеев", — написал футболист в своем Instagram.



После периода выступлений за болгарский клуб Мораес перебрался в чемпионат Украины, где защищал цвета трех клубов: донецкого Металлурга, киевского Динамо, а ныне выступает за донецкий Шахтер.

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