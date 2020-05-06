Украина

Стадион в Донецке претендует на звание одного из лучших в мире.

Авторитетное испанское издание Marca решило определить лучший футбольный стадион в мире.

Путем голосования среди 14 миллионов респондентов был составлен список из 40 стадионов, из которых и будет определен лучший. Среди претендентов на это звание оказалась и Донбасс Арена.

Читайте также: Архитектурный символ мира. Каким будет обновленный стадион Реала

Принять участие в голосовании можно на официальном сайте Marca. На данный момент в голосовании лидирует Каирский международный стадион, на котором выступают Аль-Ахли и Замалек, а также сборная Египта.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.