Стадион в Донецке претендует на звание одного из лучших в мире.
Донбасс Арена, Getty Images
06 мая 2020, 16:45
Авторитетное испанское издание Marca решило определить лучший футбольный стадион в мире.
Путем голосования среди 14 миллионов респондентов был составлен список из 40 стадионов, из которых и будет определен лучший. Среди претендентов на это звание оказалась и Донбасс Арена.
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Принять участие в голосовании можно на официальном сайте Marca. На данный момент в голосовании лидирует Каирский международный стадион, на котором выступают Аль-Ахли и Замалек, а также сборная Египта.
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