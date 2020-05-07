Украина

Хавбек рассказал об интересе со стороны других клубов.

Полузащитник Георгий Цитаишвили объяснил, почему решил остаться в Динамо после победы на молодежном чемпионате мира.

"После чемпионата мира ходили слухи, но я не обращал на них внимания. На Бешикташ я даже не смотрел.

Было бы глупо уходить в таком возрасте и в такой ситуации, как у меня. Потому что я еще не получил опыта и ничего не сделал в футболе. Да, чемпион мира U-20, но кому это надо? Это прибавит пару тысяч к зарплате в новом клубе, но когда тебя покупают, то уже смотрят на статистику".

Также украинский вингер рассказал об интересе к партнерам по молодежной сборной со стороны европейских клубов.

"Почему из чемпионской команды никто не перешел? Никого не опускали. Знаю, что у ребят были предложения от Манчестер Юнайтед. Насчет Бельгии много знаю. Много было предложений. Не знаю, насколько официально, но в списках были точно", – рассказал 19-летний игрок в интервью шоу Бомбардир.

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