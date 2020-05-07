Украина

Хавбек рассказал о своем пребывании в каталонском клубе.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили вспомнил о своем пребывании в академии Барселоны.

Хавбек находился на просмотре в каталонском клубе в 11-летнем возрасте, но позже присоединился к киевскому Динамо.

"Меня уже взяли в Ла-Масию. Был просмотр, мы за свой счет приехали туда, там 30 дней тренировок. Я потренировался первый день и меня взяли сразу. Меня взяли в 50 человек. Сказали, какие документы нужны и попросили найти опекуна, а родители не согласились.

Мы хотели, чтобы я жил на базе, чтобы я не сошел с дорожки. Но этой возможности не было, что и стало одной из причин ухода. Была большая опасность, что я сверну не туда, отец видел мой потенциал и не хотел, чтобы я его потратил его впустую.

В академии Барселоны я пробыл месяц. Одну тренировку провел, для детей это было идеально. В Динамо я перешел через год, и уже все сильно отличалось. Тренировки были уже интенсивными, требовали километраж. А там все было с мячом. Почему мы в 15-17 лет выигрываем всех в Лиге чемпионов U-19? Потому что мы физически готовы. Они же к 19-20 годам начинают набирать физическую форму с той техникой, которую им заложили в школе. А мы уже не так набираем технику и постоянно бегаем. Нам всегда тяжелее играется в Европе, потому что у всех есть хорошая школа", – рассказал 19-летний игрок в интервью шоу Бомбардир.

В текущем сезоне Цитаишвили провел 5 поединков в футболке "бело-синих", отличившись одним ассистом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.