Украина

Украинский форвард рассказал о периоде в стане "горняков".

Нападающий полтавской Ворсклы Владислав Кулач с начала своей профессиональной карьеры находился в системе донецкого Шахтера, однако не провел за первую команду "горняков" ни одного матча. Украинец признался, что очень хотел прекратить свои постоянные аренды по разным командам и подписать с кем-то полноценный контракт.

"Изначально в Гонведе я должен был оставаться. Шахтер меня отпускал на определенных условиях. Сперва я подписал контракт на три года, и оставалось решение за Шахтером. В итоге, они решили, что не будут отпускать на постоянной основе, а только на правах арендного соглашения".

"Честно, мне очень хотелось в Гонвед, даже в аренду. В Шахтере я ни разу не получил шанса себя проявить. Я не видел никого смысла там оставаться. Возможно, у них было другое мнение на этот счет. Я не знаю".

"У меня сейчас такой возраст, что мне не хочется каждый год менять команду и куда-то переезжать. Со мной переезжает семья... Постоянно новый коллектив, новый город. Это сложно. Хотелось подписать полноценный контракт с другой командой и больше не буду ездить по арендам".

"Перешел бы я в киевское Динамо? Конечно. Я не играл за первую команду Шахтера, поэтому перешел бы в Динамо", — рассказал Владислав Кулач в интервью YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.

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