Украина

Экс-капитан "сине-желтых" отметил вклад успехов сборной Украины в его индивидуальном триумфе.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил игровую карьеру, как будучи игроком Милана он выиграл Золотой мяч в 2004 году.

"Я выиграл Золотой мяч-2004, это было большой радостью. Это был идеальный год для меня, потому что все шло хорошо не только в Милане, но и в сборной Украины".

"Милан мне сильно помог, мы играли в сумасшедший футбол, были лучшей командой мира. Но также я успешно играл и за сборную Украины, и это также сильно помогло мне", — цитирует Шевченко Calciomercato.

В 2004-м календарном году Шевченко вместе с Миланом добрался к 1/4 финала Лиги чемпионов-2003/04, а в рамках сезона-2004/05 занял первое место в квартете ЛЧ с Барселоной, Шахтером и Селтиком. Также в 2004-м "россонери" выиграли чемпионат Италии и Суперкубок Италии.

Вместе с Шевченко в 2004-м успешно стартовала и сборная Украины в квалификации к чемпионату мира-2006. Команда Блохина тогда одержала победы над Казахстаном (2:1), Грузией (2:0), Турцией (3:0) и сыграла вничью с тогдашними действующими чемпионами Европы греками (1:1). В последствии "сине-желтые" с первого места вышли на Мундиаль.

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