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Нападающий Ворсклы пообщался с Football.ua в эксклюзивном интервью.

Владислав Кулач практически десять лет пробыл в структуре Шахтера, но так и не получил шанс во взрослой команде. Нападающего ждали аренды в Ильичевец, Металлург З, Сталь, Эсхишехирспор, Зарю, Ворсклу, Александрию и Гонвед. За этот период Кулач успел "пошуметь" на внутренней арене и еврокубках, получить вызов в сборную Украины и выбыть на полгода из-за якобы проблем с сердцем.

- Как команда тренируется во время карантина? В каком формате тренировки проходят? Какие вообще мысли по поводу всего этого? Тренировки, в принципе, как и у всех, наверное, индивидуальные, скидывают задания и стараемся выполнять их все, поэтому созваниваемся с ребятами, все стараются поддерживать себя в форме, потому что по-другому никак. Все понимают, что будет тяжело после того, как выйдем, но нужно себя держать в форме, поэтому индивидуально поддерживаем. По поводу всего, конечно, уже немножко это все напряжно. Быстрее бы это всё закончилось, потому что не только этого хотим, этого уже вся Украина ждёт и весь мир. - Как поменялся Ваш досуг во время карантина? Как Вы отдыхаете? У нас такая семья, что даже в выходные дни мы пытаемся видеться с друзьями, с родителями, потому что у нас много друзей и родители живут не в Полтаве. Мы стараемся наведывать, поэтому периодически мы ездили и к моим родителям, и к родителям жены, и дочка к бабушке с дедушкой хотела, поэтому мы стараемся и к ним съездить, и дома, в Полтаве, побыть, поэтому у нас так, несильно скучно. Мы не можем сидеть в квартире, закрыться и всё. Конечно, придерживаемся правил: руки моем, маски в магазин надеваем, но ездить – ездим. - Сейчас в Европе довольно развита практика того, что в клубах снижают зарплаты. Как с этим в Ворскле обстоит? Еще никто не говорил, что будут урезать, но нам просто её не дают пока. Возможно, где-то тоже пауза будет, не знаю насчет этого. Говорят, что дадут зарплату, все будет хорошо. Про урезание речь не идет, пока что. Дай Бог, чтобы всё было хорошо в клубе в дальнейшем.





- Если чемпионат закончат досрочно, то большой вопрос: как распределять еврокубковые места? Кто должен пойти дальше в Лигу Чемпионов? Кто в Лигу Европы? По какому туру брать итоговые результаты? Даже пока не задумывался об этом. Я надеюсь, что всё-таки чемпионат доиграют, пусть без болельщиков, но это все-равно будет лучше, чем вообще его прекратят. Поэтому, я не знаю, честно, как распределять места. Как по мне, то лучше результат вообще аннулировать, чем закончить так. Это мое мнение, потому что чемпионат недоигран и может случиться все что угодно. Команда на шестой позиции может занять и второе-третье место, знаете. - Вы рассказывали, что пробовались на позиции правого защитника. Что конкретно не получилось и как вообще это происходило? Почему Вас решили поставить на правый фланг обороны? Пробовал это Николай Петрович Павлов. Я сыграл всего лишь две игры как правый защитник. Это было против Шахтёра и тогда моим оппонент был Тейшера. И вторую игру против Днепра, Коноплянки, поэтому я не знаю, у кого там может сложиться за эти две игры, Николай Петрович так решил. В принципе, он, много где пробовал, и справа в полузащите, и слева, и нападающим, много в каких позициях. Ничего удивительного. Две игры сыграл как правый защитник и все, больше после этого не пробовал. Оппоненты были серьезные. - Как оцените работу с Николаем Павловым и что его отличает от других специалистов? В первую очередь, это уважение к себе и его авторитет, потому что не только молодые, но и все специалисты другие, тренеры, руководство нашего и остальных клубов, где Николай Петрович был, всегда его так уважают, наверное, как никого. Он поставил себя так, поэтому, правда, у него уважения и авторитета очень много. Я думаю, что это тот человек, который помогает любому: молодому и опытному футболисту, во всех планах. Не только на футбольном поле, он в бытовом плане поможет всегда, поговорит и поддержит. И у него очень помощники хорошие, знаете, где я работал, это Иван Дмитриевич Балан — это просто золотой человек, мы шутим всегда. Вот даже сегодня разговаривали: "дедушка-внучок". Мы с ним в очень хороших отношениях. Поэтому я могу сказать, что у Николая Петровича очень большой авторитет.





- Можно сказать, что Николай Павлов оказал большое влияние на Вашу карьеру? Да, конечно, не только на мою. Наверное, кто у него начинал молодым футболистом, многие потом и добились высоких результатов, потому что действительно он настроил так, что в начале карьеры, когда ты молодой, поставил на правильный путь. - Из Шахтера Вы уходили в аренду в Ильичевец, Металлург Запорожье, Сталь. Какую из них посчитаете самой полезной? Какая помогла Вашему футбольному пути? Ворскла. Еще Ильичевец, потому что это первый клуб Премьер-лиги. Я там дебютировал и хороший коллектив такой был тогда. Это, наверное, было полгода как я попал, когда чемпионат был серьезный, когда все было хорошо — еще до войны в Донецке и Луганске. Полгода был тогда с очень серьезной командой. Каждый играет как сумасшедший, правда, и, я думаю, что все-таки потом, после этого, была Ворскла. Хотя, честно, и в Металлурге, и в Стали были очень хорошие времена. И в Стали также, я там и забивал и тренер Мазяр, всегда я играл при нем. И коллектив у нас был хороший. В каждом клубе было хорошо, но, наверное, самые такие это Ильичевец и Ворскла. Я думаю, что там шло все по самому лучшему сценарию. В Ильичевце я начал, а с Ворсклой занял третье место, играл в Лиге Европы. С Зарей тоже, конечно, играл в Лиге Европы, но все-равно в Ворскле, наверное, больше ценен был, чем в Заре. - В Шахтере Вы были достаточно долгое время на контракте. Не было возможности попасть в основную команду? Может быть, разговоры были с тренерским штабом? Говорили, что рассчитывают, надо посмотреть в аренде. Все было далеко от состава. Даже раньше, когда был в дубле, тренировался с первой командой несколько раз. Потом был в арендах, вообще даже разговоров об этом не было и я никогда не мог понять, почему меня не могут отпустить. Вроде как от меня ничего и не требуют, но и никак не могут отпустить. Для меня это было странным и в тот же, допустим, Гонвед, летом, изначально я подписал контракт на полноценный переход, потом Шахтер передумал за два дня и сказали "нет". А сейчас, зимой, я спокойно ушел в Ворсклу и они согласились на это. Не знаю, я глубоко так не лез, можно сказать, но, я думаю, что мне никто точный ответ не даст, почему именно так. Почему, допустим, два-три года назад не могли, а вот сегодня просто взяли и отпустили без всяких разговоров, легко. Если бы рассчитывали в будущем, хоть бы раз, наверное, на сборы взяли, когда я уже выступал в Премьер-лиге. Даже в Ворскле той же, когда мы третье место заняли, был, в принципе хороший сезон, и хотя бы на какой-то сбор, если бы рассчитывали, то взяли бы.





- Если сейчас поступит предложение от Шахтёра, Вы туда вернётесь? Смотря в плане чего и с какою целью. Я думаю, если уже такое предложение поступит, то оно будет к тому, чтобы я играл, поэтому здесь уже совсем другое будет. - Никаких обид на Шахтер нет? Нет, нет, я же играл в Премьер-лиге, а не тренировался просто. Я выступал в других командах. Я уверен, если меня бы взяли три года назад, то я бы смог где-то быть на полноценном контракте и думал бы по-другому. А так, я знаю, что мне каждый год нужно менять место и команду — это напряжно, когда полгода-год твоя семья, ты, переезжаете из города в город, новый коллектив, новый город, новые люди. Все-таки, с одной стороны, это хорошо, потому что ты многих знаешь, а с другой стороны хотелось бы провести пять лет в одной команде, чем каждый год менять. - Можно сказать, что Вы воспитанник Шахтера, если поступит предложение от Динамо, согласитесь ли? Я себя назову скорее воспитанником Олимпика, потому что в Шахтёр я пришел в 12 лет, потом вернулся в Олимпик, где провел свое детство и юношество. И потом я пришел в шестнадцать лет в Шахтёр, поэтому отдам должное Олимпику. Потому что меня там воспитали и в Шахтёр я пришел, когда уже практически начал играть во второй лиге. Динамо? Та дай Бог, чтобы поступило предложение. Я не играл за первую команду Шахтёра и, я считаю, что если поступит предложение от Динамо, то я его приму, потому что я не вижу здесь ничего такого. Понимаю противостояние Динамо и Шахтера. Клуб для меня многое сделал, я понимаю, но это не на том уровне. Здесь сравнивать нечего. Так что рассматривать я сто процентов. - У Вас опыт заграничной аренды, в Турции, еще в начале карьеры. Это было Ваше желание поехать в Турцию или клуб захотел? Я тогда был в Стали, неплохо себя проявил, восемнадцать игр и шесть голов забил. И как раз этот клуб искал нападающего. Наверное, числа восьмого января получил предложение, а у них чемпионат уже двадцатого где-то начинался. То есть там чемпионат начинался через двенадцать дней, мне нужно было ответ дать: да-да нет-нет. Я сказал да. Это была Высшая Лига и хорошие условия, я как-то даже не думая сказал "да" и все. И через два дня, наверное, я улетел, и буквально через неделю уже играл первый матч.







В кубке мы выиграли и в чемпионате сразу через два дня вышел. Без сборов очень тяжело было. Непривычно. Все пошло хорошо изначально. Здорово, что со мной был Окриашвили, я с ним в Ильичевце был. Мы не знали, что я приеду и он приедет. И когда в гостинице увиделись, я ему говорю: "ты что, тоже сюда?", а он говорит: "да, и ты?". Думаю: "Классно, будем вместе". Первое время, месяца два играл, все хорошо было, а потом по непонятным причинам, никто мне не объяснял. Я думаю на таком уровне не объясняют почему ты не играешь, почему играешь. Мне тренер сказал, что я не так тренируюсь и все. После этого я особо не участвовал. Но это все равно первый опыт был, очень запомнилось. В Украине я такой атмосферы не видел. -Трудно ли было адаптироваться в новой стране? Окриашвили помогал? Торнике знал английский чуть лучше чем я, это облегчало процесс. Я только пытался учить, он помогал мне, был моим переводчиком. Поэтому дискомфорта было меньше. Турция запомнилась с хорошей стороны. - Был ли интерес со стороны других клубов, когда Вы были на контракте в Шахтере? Было такое, когда я находился в Ворскле, когда мы играли в Лиге Европы. Тогда до конкретики дело не дошло, поэтому тогда так получилось, что я в Александрию перешел от безысходности. Меня звали в Ворсклу, но я выбрал Александрию. Я сделал ошибку, наверное, самую большую в моей карьере. Нужно было оставаться тогда в Ворскле. Было несколько клубов, но называть их не вижу смысла, все равно я туда бы не перешел. Было предложение и из России, но так получилось, что я оказался в Александрии. Сейчас я этому не сильно рад.

Я против Вереса ничего не имею. Кричали это не все, а только некоторые из них. Это было в сторону тех, кто кричал. То, что они потом делали видео смешные, что никто не кричал, но я же не подбегаю к болельщикам каждой команды и показываю. Я это показал единственный раз в карьере.

- Вы забиваете много очень красивых голов. Как это удается? Какой гол считаете самым красивым?

Если честно, много запоминающихся голов. Я не могу даже выделить какой-то из них. Тот, про который много говорят, гол Мариуполю через себя. Плохо, что у нас съемка такая. Жаль, что не все так красочно. В Ворслке получалось так, что почти каждый гол был какой-то значимый. То есть мы благодаря им выигрывали или вытаскивали матч.



Самый красивый в ворота Спортинга. Очень запоминающийся, первый гол в Лиге Европы. И потом в ворота Карабаха, когда мы впервые выиграли на таком этапе. Тот гол самый значимый. Первый победный мой гол в Лиге Европы. Жалко, что тогда у Спортинга мы не выиграли. Сейчас показывают повторы многих матчей, пересматриваю, болельщики тогда очень радовались, мы были счастливы в те моменты. Хочется повторить и даже, возможно, улучшить результаты.



- Какие были эмоции, когда Ворскла узнала соперников по групповому этапу Лиги Европы?



Когда увидели группу, было очень много положительных эмоций. Понимали, что в любом случае нам придется играть с сильными командами. Первая игра, когда поехали в Лондон, сумасшедшие эмоции были. Тогда о нас много никто не знал, а после игры заговорили, потому что Арсенал почти полгода не пропускал дома больше гола. Мы гордились собой. Пусть и проиграли 2:4, но сделали это достойно. Два гола смогли Арсеналу забить.

- В эфире программы Тур онлайн сказали, что Вы приостановили карьеру из-за проблем с сердцем, но эта информация вскоре получила опровержение. Пытались узнать, из-за чего появились такие слухи?

Я это знаю и кто это сказал — Олег Ящук. И вот недавно он публично извинился. Ящук разговаривает в Instagram с футболистами и он в беседе с Махарадзе извинился за то, что ему донесли ложную информацию. Я знаю всю ситуацию, кто это сказал и зачем это сказал. Источником была Александрия. Я получил травму по их вине, но решили сделать так, что я виноват. Решили найти еще проблему, что у меня с сердцем что-то.

У меня была травма икроножной мышцы. Доктор решил, что у меня просто спазм, а у меня там был надрыв очень большой. Очень большая дырка в икре была, а он просто решил пальцам довериться. Я очень сглупил, когда поверил и, в итоге, я пропустил полгода из-за этого. Они сделали так, что у меня якобы проблемы с сердцем. Пусть Ящук этому поверил, не убедившись. Информация была перед матчем, и я сразу же после игры интервью давал. Не знаю, почему это не показали. Но это уже на совести телеканалов Футбол. У меня с сердцем все хорошо, у меня была икроножная мышца. Есть люди, которые хотели мне навредить чем-то, у них не получилось. Это был плохой отрезок. Моя ошибка.

- Как оцените период пребывания в Гонведе?

Мне очень там понравилось. Там хорошая база, это большой клуб в Венгрии. Неплохо все складывалось в начале, но у меня заболело плечо и я решил делать операцию. Восстановление должно было быть четыре месяц и я у тренера спросил, рассчитывает ли он на меня после операции. Он сказал, что наверное нет, потому что я арендованный футболист, а у него есть и воспитанники клуба и те, кто на контракте. Я тогда сказал, что лучше уйду, потому что у меня была аренда до лета. Я приехал в ноябре в Украине и сделал операцию, вернулся в Ворсклу и очень рад.

- Какой чемпионат сильнее: Украины или Венгрии?

Там больше ажиотаж на стадионах, болельщики, компактные арены и они практически всегда забиты, что создает определенную атмосферу. Но в плане уровня футболистов и команд у нас посильнее в чемпионате. И кстати, я говорил это после игры с Динамо, но тогда везде перевернули, будто я сказал, что в Венгрии чемпионат сильнее. Команды и футболисты у нас намного сильнее. В Венгрии атмосфера лучше на стадионах и болельщики ходят 10-15 тысяч.

- Как отличаются средние зарплаты в чемпионате Украины и Венгрии?

Там две-три команды, где заплаты отличаются от средних наших. Я не беру Шахтер и Динамо, все понимают, что это гранды и там зарплаты существенно больше, чем в средних командах Украины. Там таким можно назвать Ференцварош и МОЛ Види, но они даже не сравняться с Шахтером и Динамо. Условия в средних командах наших и их одинаковые.

- Есть ли у Вас амбиции переехать в европейский чемпионат?

Всегда есть желание перебраться в сильный европейский клуб, но нужно смотреть правде в глаза. Если выбирать из всех, где я был за эти года, то я бы последние пять лет лучше провел в Ворскле. В одной команде, потому что переезды это тяжело. Понятно, что я еще хочу поехать в какой-то клуб в Европе, но не как это было в Турции или Венгрии. Я там был по полгода, хотелось бы задержаться на два-три года, может на пять лет. В аренда я был как на экскурсии, без права выкупа, то есть я через полгода обязательно должен был вернуться. В этом проблема была. Теперь, когда у меня контракт с Ворсклой и можно думать о том, чтобы куда-то перейти. Сейчас цель помочь Ворскле занять седьмое место и помочь выиграть Кубок.

- Какой самый сильный игрок, против которого вы играли?

Не могу выделить кого-то. Играл против Арсенала и Манчестер Юнайтед. Могу сказать, что это были две команды, где были самые серьезные оппоненты. Я бы хотел наверное играть в одной команде с Тотовицким, у нас получалось тогда, и Слава Чурко был тогда в Ильичевце. Нас называли тогда лучшей тройкой в чемпионате в 2015 году. Кончено, это просто друзья. Мы с Тотовицким в очень близких отношениях. Наверное, он самый недооцененный футболист в Украине, потому что это очень сильный футболист, но в Шахтере ему не давали шанса и никуда не отпускали.

Я уходил в аренду хотя бы, а его нет. Он просто тренировался с командой, вот и все. И сейчас, Слава богу, его отпустили в одно и то же время, что и меня. Я уверен, что он себя проявит. Посмотрите, он будет на очень хорошем уровне.

- Вячеслав Чурко считался одним из самых талантливых игроков своего поколения и им интересовалась Бенфика. Что у Чурко пошло не так, почему он так и не оказался в европейском чемпионате?

Не знаю, это мы вместе были и играли тогда в Португалии за сборную Украины U-19 в элитраунде. Тогда разговоры были, да. Возможно, он тоже планировал, чтобы в Шахтере проходила карьера, но тоже пошли аренды. Вы знаете сколько футболистов на контракте у Шахтера потом уходят в аренды. Некоторых забывают и они не могут реализовать свой потенциал, потому что они играют в арендах. Пример Малиновского довольно редкий? Да, Малиновский и Зинченко, Шахтер от них избавился, видите как получилось.

- Кто в Ворскле лучше всех шутит?

Та я наверное (смеется). Баенко постоянно шутит. Честно, у нас хороший коллектив, любим пошутить, даже иногда бывает перебор. Всегда смеемся, в этом плане у нас все хорошо. Очень дружный и смешной коллектив. Как к шуткам относится тренерский штаб? Они еще поболее шутят, чем мы. Друг друга травят, все по-серьезному. Это добавляет какой-то расслабленности в бытовом плане и на футбольном поле.

- Что нужно сделать, чтобы тренерский штаб сборной обратил внимание и взял Вас на чемпионат Европы?

Эта цель есть, но я же понимаю, что нужно играть в каждом матче и приносить пользу своей команде. Когда я ездил, это все равно немного не то, чего бы хотелось. Одно дело ты едешь, когда тебя вызывают напрямую, другое — когда четыре дня отдыхаешь, а потом приезжаешь в сборную. Можно сказать, я съездил посмотреть, что там как обустроено. Надеюсь, что это будет не последний вызов. Нужно помочь Ворскле, много забивать. Тогда могут обратить внимание, только хорошей игрой, как же еще?

- Что посоветуете и пожелаете украинским болельщикам?

Нужно придерживаться того, что советует наше государство и доктора. Тогда быстрее вернется прежняя ситуация, все откроется и возобновится чемпионат. Тогда болельщики смогут приходить на стадионы поддерживать свои команды. Сейчас это самое главное. Думаю, что не только мы, но и все люди ждут, когда все станет, как раньше. Дай Бог, чтобы это быстрее закончилось и люди жили своей жизнью.