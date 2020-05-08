Украина

Вашему вниманию подборка голов футболистов киевской команды.

Смотрите очередную серию лучших голов Динамо — на этот раз забитых после ударов в падении через себя — так называемой бисиклетой.

Видео:

Отметим, что самый "свежий" подобный гол состоялся незадолго до начала карантина. Он принес победу Динамо над Ворсклой в феврале.

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