Украина

Защитник Динамо высокого мнения о президенте киевской команды.

Экс-футболист "бело-синих" рассказал, как состоялось его возвращение в Динамо в 2015 году.

В Понте-Прета был плохой период. После пяти лет в Украине и Франции было тяжело вернуться в Бразилию. Нужно было пройти тяжелую обратную адаптацию, ведь в Европе и Бразилии совсем разный футбол. В Европе есть организация обороны, всех линий, а в Понте-Прета на тот момент был такой футбол: все бежали туда или сюда".

"Когда я подписал контракт с Понте-Прета, у меня не было сборов. Я просто приехал в команду и сразу начал играть. Провел примерно пять матчей, и почувствовал, что мне тяжело. Я поделился этим с тренером, и он сказал, что когда подготовлюсь физически, смогу вернуться на поле. Но футболист на моей позиции играл хорошо, и я уже не смог вернуться в состав. Поэтому долго не играл. Не знаю, почему так сложилось, причины этой ситуации знает только Бог".

"В конце октября 2014 года я связался с Сергеем Ребровым и представителем международный службы Динамо Анатолием Вовком, объяснил ситуацию, что я без команды. Мне было 30 лет и я хотел продолжать играть, не имел лишнего веса, был в хорошей форме и готов был много тренироваться. Спросил — можно ли вернуться в Динамо?".

"Буквально через день Анатолий прислал мне билет на имейл и пригласил в клуб. Я приехал в Киев, и в ноябре-декабре серьезно работал на базе один и со второй командой. Перед зимними сборами в 2015-м президент Динамо сказал, что доволен моим профессионализмом и работой, и предложил подписать контракт до конца сезона. Игорь Суркис — это самый лучший человек. Он сказал, что оплатит еще и мою работу без контракта в ноябре и декабре. Я был очень благодарен", — приводит слова Бетао официальный сайт Динамо.

Ранее Бетао рассказал, что Динамо – его второй дом.

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