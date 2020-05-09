Украина

Полузащитники Боруссии Д травмировались в ходе тренировочного процесса.

Аксель Витсель и Эмре Джан занимались во время индивидуальных тренировок.

Как сообщает Bild, оба футболиста травмировались – подозрение на надрыв задней поверхности бедра.

Таким образом, они могут пропустить игру против Шальке 16 мая. Также под вопросом участие Марко Ройса и Дан-Акселя Загаду.

В текущем сезоне Витсель провел 21 матч в Бундеслиге: на его счету 4 гола и 4 ассиста. Джан провел 5 игр и забил 1 гол.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.