Украина

Украинский форвард пока не планирует покидать чемпионат Бельгии.

Летом прошлого года в итальянской прессе появлялась информация об интересе к нападающему Роману Яремчуку со стороны Ромы. На данный момент украинский футболист признался, что не планирует покидать бельгийский Гент в ближайшем будущем.

"Думаю, что не стоит возвращаться назад. Это приятная история, поскольку на меня обратили внимание. Наверное, я заслужил его своей игрой, каждый футболист заслужил это. Нужно много тренироваться и работать, чтобы сделать шаг в карьере".

"На данный момент нет мыслей об уходе из Гента. Я только пережил травму и для меня главное — набрать тонус и вернуть кондиции. После этого можно думать о переходе в другую команду. Пока я сосредоточен на Генте", — заявил Яремчук в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Роман Яремчук рассказал о своем восстановлении от травмы и оценил шансы сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы, который состоится в 2021 году.

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