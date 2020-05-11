"Бело-синие" проведут занятие в общей группе.
Фото ФК Динамо
11 мая 2020, 12:45
Киевское Динамо завтра, 12 мая, возобновит командные тренировки после почти двух месяцев паузы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
С 18 марта киевляне находились на самоизоляции и поддерживали физическую форму самостоятельно в домашних условиях.
С послаблением карантинных мер в Украине, стало возможно и возобновление командных тренировок, чем и воспользовался столичный клуб.
Накануне все игроки, тренеры и персонал прошли тесты на коронавирус. Все пробы оказались негативными.
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