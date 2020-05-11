Украина

"Бело-синие" проведут занятие в общей группе.

Киевское Динамо завтра, 12 мая, возобновит командные тренировки после почти двух месяцев паузы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С 18 марта киевляне находились на самоизоляции и поддерживали физическую форму самостоятельно в домашних условиях.

С послаблением карантинных мер в Украине, стало возможно и возобновление командных тренировок, чем и воспользовался столичный клуб.

Накануне все игроки, тренеры и персонал прошли тесты на коронавирус. Все пробы оказались негативными.

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