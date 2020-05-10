Украина

В первой команде Динамо не выявлено инфицированных.

Игроги, члены тренерского штаба и обслуживающий персонал первой команды Динамо сдали суммарно 60 тестов на COVID-19, и все они оказались отрицательными – сообщил официальный сайт обладателя Суперкубка Украины.

"На протяжении двух дней тренерский штаб, футболисты и персонал команды сдали тесты на COVID-19, – сказал врач первой команды Андрей Шморгун. – Все результаты негативные. В дальнейшем мы будем придерживаться регламента, который должна утвердить УАФ. Возможно, тесты будут проводиться перед каждым матчем".

Игроки Динамо продолжают поддерживать форму индивидуально, готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса.

Ранее сообщалось, что Шахтер уже приступил к тренировкам.

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