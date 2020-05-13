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Правый защитник Зари в беседе с Евгением Музыкой рассказал о начале карьеры, атмосфере в луганской команде и секрете успеха академии Динамо.

Александр Тымчик уже более двух лет выступает за луганскую Зарю, пройдя за это время путь от молодого футболиста до кандидата в сборную Украины. Нашу беседу мы начали со старта карьеры – и продолжили вплоть до Сергея Рафаилова в Динамо и возвращения в Киев.

- Тебя уже несколько лет называют одним из лучших защитников чемпионата Украины. Как так получилось, что за это время нет ни одного большого интервью с тобой?

- Даже не знаю. Может, я не публичный человек какой-то. Где-то я отказывался от интервью, но и не так много запросов было об этом, как кажется. Правый защитник не самая "медийная позиция"? Пожалуй, да. Нападающие забивают много, они больше на виду, на слуху.

- Расскажи немного о своем детстве, как ты из Крыжопольского района транзитом через Владимир-Волынский оказался в Динамо?

- Наша команда играла на область. Мы поехали в Скадовск на турнир какой-то, там меня заметил тренер из Владимира-Волынского и попросил приехать на просмотр. Когда я приехал туда, я был, по-моему, одним из самых слабых. Тренер, Руслан Ростиславович Гань, сначала не хотел меня брать, я не подходил команде.

Но сказал еще недельку потренироваться, поскольку увидел, что у меня горят глаза. У меня не получилось, но я все равно стремился, много работал, самоотдача была на высоком уровне. Он сказал: "Мы возьмем тебя на полгода, а дальше посмотрим". Поначалу я мало играл на Украину.

Я присоединился к BRW-ВІК как правый нападающий. Однажды у нас правый защитник заболел, и не было кого ставить. Руслан Ростиславович выпустил меня на этой позиции. Я тогда неплохо сыграл против Карпат. После этого я начал играть правого защитника. Благодаря Ганю я достиг того, что есть сегодня.

Затем у нас была третья финалка, мы играли против Динамо. Если не ошибаюсь, мы проиграли 0:1. Меня пригласили в Динамо, и я поехал в Киев. Меня брали, но мне тогда очень не понравилось их отношение, и я вернулся назад в BRW-ВІК. Спустя полгода мы опять играли с Динамо, и меня снова пригласили в Киев.

Я приехал, тогда тренерами были Беженар и Венглинский. Они меня взяли, мне все уже понравилось. Я был знаком с многими игроками Динамо тогда, потому что меня уже вызывали в юношескую сборную из BRW-ВІК.

- Получается, ты жил один во Владимире-Волынском или родители переехали с тобой?

- С восьмого класса я уехал в BRW-ВІК и жил там один. В клубе был интернат, где жили все приезжие ребята. Учились, а после учебы ездили на тренировки.

- Уже практически три года ты выступаешь по арендам. Как ты считаешь, арендованные футболисты должны играть против клуба, которому принадлежат?

- Даже не знаю. Лично я считаю, что да. Футболист уезжает в аренду, играет, тренер на него рассчитывает. Тут подходит матч против клуба, которому он принадлежит и получается, что позиция открыта. У твоего тренера возникает головоломка, кого ставить, как сыграть против этой команды. Я считаю, нужно разрешать играть. Получается, клуб отдал тебя в аренду, чтобы ты набирался опыта или же ты ему не подходишь. Чего им бояться?

- Как получилось, что в Стали тебе нельзя было играть против Динамо, а за Зарю ты сыграл?

- Поначалу я и за Зарю не мог играть против Динамо, так было в первый год после моего перехода. А когда киевляне хотели купить Саню Караваева, руководство Зари поставило условие: если он переходит, то я могу играть против Динамо. Это было прописано в сделке по его трансферу.

- Летом прошлого года Игорь Суркис говорил, что ты возвращаешься в Динамо. Это из-за трансфера Караваева ты еще на год остался в Запорожье?

- Да, скорее всего, так.

- Комментируя продление контракта с Динамо, ты сказал: "Руководство клуба сообщило прекрасную новость о продлении контракта". Получается, его продлили без твоего ведома, активировали какую-то опцию?

- Год назад у нас был отпуск. Когда у меня закончился контракт с Зарей, мне сказали, что я возвращаюсь в Динамо. Естественно, я обрадовался. Спустя день, когда Саня Караваев перешел, мне позвонил Игорь Михайлович, сказал: "Сейчас такая ситуация, в Динамо есть два правых защитника. Ты, по сути, третий. Мы тебе предлагаем уйти в Зарю еще на год". Конечно, я согласился. Но после этого года в Заре у меня оставалось бы только полгода контракта с Динамо (до конца 2020 – прим.). Суркис предложил продлить контракт, и я с удовольствием согласился.

- Ты вернешься этим летом, но в Динамо по-прежнему два правых защитника…

- Да, многие говорят, что вернусь, все пишут "Леднев и Тымчик возвращаются". Но со мной пока никто не связывался, ничего не говорили. У меня 30 июня заканчивается контракт с Зарей и я 100% возвращаюсь в Динамо. А как оно будет дальше, останусь я в клубе или нет – не знаю.

- Если ты останешься в Динамо, тебя ждет серьезная конкуренция с Томашем Кендзерой и Александром Караваевым. Сколько матчей ты должен сыграть, чтобы считать сезон успешным для себя?

- В Динамо достойные конкуренты на этой позиции. Поэтому, если хотя бы 50% игр за эту команду в сезоне, это был бы мне плюс.

- В последние годы из академии Динамо вышло много классных футболистов, которые сейчас на слуху. Назови пятерку лучших, по твоему мнению?

- Витя Цыганков, Вова Шепелев, Коля Шапаренко, Бодя Михайличенко, Виталий Миколенко. Но, если честно, много достойных футболистов вышло из академии. Тот же Попов хороший, Цитаишвили. Много таких, не хочу обидеть никого из тех, кого не вспомнил. Мне кажется, академия Динамо – одна из лучших в Европе.

- И как думаешь, в чем секрет успеха этой академии? Это влияние "испанской перестройки" при Реброве, уменьшение количества легионеров в УПЛ или что-то иное?

- В первую очередь – то, что испанцы были в структуре и академии. В U-19, дубле, первой команде – везде были испанцы. Думаю, из-за этого стали давать шансы многим игрокам из своей академии. То, что в чемпионате стало меньше легионеров, тоже помогло, это однозначно.

- В Заре тебе предстояло конкурировать за место в основе с легендой клуба Никитой Каменюкой. Ты тогда знал, что он уйдет в то же трансферное окно?

- Нет, не знал. Там такая ситуация получилась, что у него была тяжелая травма. Клуб Заря ставит перед собой большие задачи, попадать в еврокубки каждый сезон. Никита ушел в аренду, чтобы набрать игровой тонус. Но я не знал, что он будет уходить. Когда я пришел, он был в команде, тренировался с нами. Только через несколько дней я узнал, что он сам захотел уйти в аренду.

- Что изменилось в твоей игре после прихода в Зарю Виктора Скрипника?

- Он внушил доверие к самому себе. Знать, что ты можешь. Ошибаешься – но ничего страшного, при первой возможности нужно вступать в отбор, не зацикливаться на этом. Потерял мяч – ничего, в следующий раз получится. Это в первую очередь.

- Что ты почувствовал, когда узнал, что Сергей Рафаилов покидает Зарю?

- Я до последнего не верил, что он уйдет. Человек работал в клубе больше десяти лет. Когда начались слухи о его уходе, мне не верилось. Когда это случилось, я был в шоке. Это не нам решать, наверное, у них были какие-то неполадки с президентом.

- До сих пор не было новостей о постоянном спортивном директоре в Динамо. Как ты думаешь, Рафаилов мог бы быть полезен Динамо в этой роли?

- Я не знаю, но тем, что Рафаилов делал в Заре, он этого достоин. Сергей Васильевич никогда не даст клуб в обиду. Что бы ни случилось в клубе, как бы мы не играли, он никогда ничего плохого о Заре не скажет. Он до последнего отстаивал свое мнение, что Заря может, что Заря должна играть, Заря в порядке, одним словом. Я думаю, Рафаилов достоин этого.

- Кто — самый сильный соперник в чемпионате Украины, против кого тебе приходилось играть?

- Это связка Тайсон-Исмаили. Они вместе просто чудеса творят на фланге, тяжело их сдерживать. Они чувствуют друг друга с полуслова, полушага.

- Про Исмаили постоянно говорят, что он может принять украинское гражданство. Как ты думаешь, он бы пригодился сборной Украины?

- Думаю, пригодился бы. Но я не сторонник того, что если поиграл пять лет в Украине, то уже должен принимать гражданство. Я к этому негативно отношусь. За сборную Украины должны играть украинцы. У нас неплохие ребята, нужно доверять своим. Сейчас Мораес, Марлос – они хорошие футболисты, никто не спорит. Но я считаю, что должны играть украинцы.

- Смотришь ли ты зарубежный футбол, если да, то за какую команду болеешь?

- Конечно, смотрю. Вообще болею за мадридский Реал. Сейчас нравится, как играет Ливерпуль. Как по мне, это самая сильная на данный момент команда.

- Был ли к тебе интерес со стороны иностранных клубов? В каком чемпионате хотелось бы себя попробовать?

- Не было. По крайней мере, мне об этом никто не говорил. В карьере нужно идти постепенно. Сначала в Бельгии, например, а потом уже куда-то выше. Например, тот же Руслан Малиновский очень сильно раскрылся в Бельгии. Сейчас его купила Аталанта. Я считаю, он один из лучших у них в центре поля.

- Знакомы ли ты с творчеством Романа Круглова? Это болельщик Зари, который постоянно сочиняет песни про команду.

- Ааа! Лично мы с ним не знакомы, но я смотрю видео. Мне нравится то, что он пишет, исполняет. Эти видео поднимают настроение.

- Ждешь уже песню про себя?

- Не знаю, хотелось бы, но пока до меня не дошло еще.



- Какую песню ты споешь, когда тебя вызовут в сборную Украины?

- Когда вызовут, тогда и придумаю, не знаю. Может мне скажут спеть какую-тот песню там, посмотрим.

- А вообще, уже ожидаешь вызов?

- Конечно. Думаю, каждый футболист этого ждет. Но пока что его не было.

- Чемпионат Украины должны вскоре возобновить. Как ты относишься к идее доиграть все в одном городе?

- Если доигрывать чемпионат в Киеве, то не все клубы будут в равных условиях. Получается, что Динамо дома, Шахтер дома, Колос дома, Десна – там тоже 100 километров, а нам с Александрией нужно ехать очень далеко. Я считаю, это неправильно.

- Как ты проводишь время на карантине?

- Устал уже от него. Просыпаюсь утром, завтракаю, иду заниматься на стадионе, прихожу домой. Полдня свободных. Вечером такое, пресс, стабилизацию немного поделаю дома и все, на этом день закончился. Соскучились все по тренировкам уже, по команде.

- Кто в Заре главный шутник в команде, кто картинки скидывает в групповой чат?

- Каждый может что-то выдать. Но больше всего, я думаю, это Дима Хомченовский, Никита Шевченко, Виталий Вернидуб тоже может иногда. У него палка как стрельнет раз, так нормально. Больше всего опытные что-то скидывают.

- А кто твой лучший друг в команде?

- Я со всеми хорошо общаюсь, но больше всего с Бодей Михайличенко. С Владом Кабаевым тоже хорошо очень общаемся. У нас очень дружный коллектив. Нет такого, что 30-летние отдельно от 20-летних. Каждый может пошутить над каждым. А не то, что ты пошутил над старшим, и все, крышка уже будет, кто-то начнет обзывать или еще что-то.

А так, над нами с Михайличенко уже подшучивают, что если кто-то из нас уходит, то другой должен уйти за ним вслед. Один трансфер на двоих.