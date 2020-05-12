Украина

Защитник рассказал, как прошла первая командная тренировка "бело-синих".

В Украине смягчили условия карантина, а футболисты Динамо приступили к полноценному тренировочному процессу.

"Тренировка прошла хорошо и продуктивно. Я был рад всех видеть, ведь очень скучал по партнерам, по команде. Думаю, занятие прошло удачно для всех. Мы рады вернуться на футбольное поле и возобновить полноценные тренировки".

"Сегодня была хорошая тренировка: провели разминку, играли в квадратах, затем провели мини-турнир на три команды, а в конце занятия была индивидуальная работа".

"Не могу сказать, что было тяжело, ведь тренерский штаб на время карантина давал нам домашнее задание, которое мы выполняли. Поэтому подошли к командным тренировкам в более-менее хорошей форме, не разобранные", — приводит слова Дениса Попова официальный сайт Динамо.

Ранее свой комментарий дал другой игрок Динамо Георгий Бущан.

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