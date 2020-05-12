Украина

Экс-защитник киевской команды тепло отзывается о бывшем клубе.

Для Данило Силвы выступления за Динамо – лучший момент в карьере.

"Без сомнений, выступления за Динамо – это лучший момент в моей карьере. Я выступал на высоком уровне, боролся за самые высокие места в Украине, успешно с командой выступал в еврокубках, противостоял сильнейшим футболистам мира. В Украине я выиграл все, что можно было – становился чемпионом, завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Поэтому период выступлений за Динамо я вспоминаю исключительно с теплотой в сердце и, действительно, могу назвать команду родной для себя".

О страхах при переходе в Динамо в 2010 году:

"В футбольном плане ничего не боялся. Перед переходом в Динамо я выступал в Бразилии за Интернасьональ, который также боролся за самые высокие места. И амбиции киевлян быть всегда на вершине вполне совпадали с моими. В остальном же были небольшие опасения, но не страх, по поводу языкового барьера и холодной зимы. В итоге я принял этот вызов для себя и нисколько не жалею о своем решении".

О самом запоминающемся моменте в Динамо:

"Могу выделить чемпионство по итогам сезона 2014/15 гг., когда мы не проиграли ни одного матча (20 побед и 6 ничьих – прим.) в чемпионате и впервые за пять лет завоевали золотые награды, выход в плей-офф Лиги чемпионов, когда в группе с Челси, Порту и Маккаби мы заняли второе место, а также победу над Эвертоном в Киеве со счетом 5:2 в Лиге Европы. Эмоции от заполненного Олимпийского, как болельщики радовались каждому голу в ворота соперников, как поддерживали нас, просто не передать словами", — приводит слова Данило Силвы официальный сайт Динамо.

Напомним, что бразилец провел в Динамо семь лет.

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