Украина

Главный тренер Динамо прокомментировал выход из карантина.

В Украине ослабили карантин и футболисты Динамо вернулись к тренировочному процессу.

"Безусловно, сегодня прошла очень эмоциональная тренировка. Ребята были очень рады тому, что они собрались вместе и провели нормальное занятие. Все прошло в положительном ключе, можно сказать, что празднично, но это лишь первый шаг".

"По большому счету, еще ничего в плане карантинной ситуации не закончилось, нужно быть очень аккуратным и для себя, и для своих семей, и для коллег по команде".

"В Динамо серьезно относятся к соблюдению безопасности, перед работой проверяют состояние здоровья футболистов, температурный режим, и только после этого мы приступаем к тренировке".

"Все довольны, что вернулись к полноценной работе. Следующие дни покажут, кто и как готов. Я не сомневаюсь, что футболисты индивидуально выполняли весь объем предложенной работы, но индивидуальная работа кардинально отличается от коллективной. Будем работать над восстановлением командных связей, которые, наверно, были утеряны за это время", — приводит слова Алексея Михайличенко официальный сайт Динамо.

Ранее свой комментарий дал другой игрок Динамо Георгий Бущан.

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